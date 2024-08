Traditoneller Scherenschnitt an der Bodebrücke in Staßfurt vor zehn Jahren mit dem damaligen Verkehrsminister Thomas Webel.

Staßfurt. - Seit zehn Jahren besteht in Staßfurt die Bodebrücke. Und das ist nach Meinung der Stadt ein Grund zum Feiern. Schließlich war 2014 bei dem Festakt zur Einweihung des imposanten Bauwerks und dem üblichen Scherenschnitt immerhin der damalige Verkehrsminister Thomas Webel in der Salzstadt. Der 10. Geburtstag der Brücke wird nun am Samstag, 24. August, mit einem besonderen Ereignis gefeiert – mit einem Brücken-Picknick am Sonnabend, 24. August, schreibt Julia Föckler aus dem Büro des Bürgermeisters in einer Pressemitteilung. Und zwar in der Zeit von 10 bis 12 Uhr – genauso wie damals zur Einweihung im Jahr 2014. „Alle Bürger sind herzlich eingeladen, die Schönheit und Bedeutung unserer Bodebrücke zu würdigen“, sagt Bürgermeister René Zok und ergänzt: „Wann kann man schon mal auf der Brücke picknicken?“

Tischreservierung für 50 Euro als Spende für Jugendeinrichtungen

Damit hat er natürlich recht. Damit das auch alles funktioniert wird die Brücke zu diesem Zweck für den Verkehr gesperrt. Von 9 bis 13 Uhr, eine Umleitung wird ausgeschildert sein. Ausreichend Bierzeltgarnituren werden von der Stadt gestellt. Eine Platzsicherheit kann über die vorherige Reservierung der Tische (acht Personen) garantiert werden. Für die Reservierung wird allerdings ein Spendenbetrag von 50 Euro erhoben. Die Einnahmen, so versichert die Stadt Staßfurt, kommen vollständig den örtlichen Jugendeinrichtungen zugute. Die Teilnahme am Picknick ist natürlich auch ohne Reservierung möglich. Allerdings gibt es dann keine Sitzplatzgarantie.

Essen, Trinken, Geschirr und Besteck müssen allerdings von jedem Teilnehmer selbst mitgebracht werden. Für musikalische Unterhaltung, so wird versprochen, wird gesorgt sein, sodass ein „unvergesslicher Vormittag für Jung und Alt garantiert ist“.

Reservierungenund weitere Informationen im Büro der Bürgermeisters unter Telefon (03925) 98 12 04.