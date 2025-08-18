Die Natur in und um Staßfurt erzählt dem leidenschaftlichen Fotografen einiges – so sorgt Christian Heide mit seinen Beobachtungen immer mal für Schlagzeilen.

Löderburg - Mehr als 25.000 Fotos hat er bereits gemacht, in 250 Alben hat er sie feinsäuberlich digital katalogisiert, dazu die besten Bilder und Collagen in Blättermappen zusammengestellt. Das Hobby der Natur- entdeckte Christian Heide mit der Digitalfotografie und seiner ersten entsprechenden Kamera 2005. „Fünf Jahre später begann mit der Anschaffung eines Computers die Bearbeitung der Fotos“, sagt der Löderburger Rentner.