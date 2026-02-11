Womit der 1. SCV den Narrenfreunden zu Valentin die Alltagssorgen vertreiben will. Und wie die Chef-Choreografin die Bühne mit Kreuzbandriss meistern will.

Staßfurter Narren laden ein: Der Rest vom Jahr ist ernst genug

Nach der letzten Durchlaufprobe und vorm großen Auftritt am Valentinstag präsentieren die Freunde des närrischen Treibens in Staßfurt ihre neuen Vereinsschals inklusive traditionellem Schlachtruf „Pfeffer! – Salz!“ Vorn in der Mitte das „Kleine“ Prinzenpaar würde sich auch noch über ein „Großes“ freuen.

Staßfurt. - Sie ist sehr ehrgeizig. Leonie Fischmanns größtes Hobby ist die Choreografie der Staßfurter Prinzengarde. Und eigentlich tanzt sie auch leidenschaftlich gern mit. Jetzt hat die 21-Jährige mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen – ein Souvenir aus dem Ski-Urlaub vor kurzem. Das Handicap wird die eingefleischte Tänzerin aber nicht daran hindern, ihren Part beizutragen und den Staßfurtern und anderen Gästen ein anspruchsvolles Karnevalsprogramm zu liefern.