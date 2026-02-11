Karneval Staßfurter Narren laden ein: Der Rest vom Jahr ist ernst genug
Womit der 1. SCV den Narrenfreunden zu Valentin die Alltagssorgen vertreiben will. Und wie die Chef-Choreografin die Bühne mit Kreuzbandriss meistern will.
11.02.2026, 18:10
Staßfurt. - Sie ist sehr ehrgeizig. Leonie Fischmanns größtes Hobby ist die Choreografie der Staßfurter Prinzengarde. Und eigentlich tanzt sie auch leidenschaftlich gern mit. Jetzt hat die 21-Jährige mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen – ein Souvenir aus dem Ski-Urlaub vor kurzem. Das Handicap wird die eingefleischte Tänzerin aber nicht daran hindern, ihren Part beizutragen und den Staßfurtern und anderen Gästen ein anspruchsvolles Karnevalsprogramm zu liefern.