Bianca Görke hat die Linken verlassen. Die Staßfurterin wird ihre Mandate in Stadtrat und Kreistag behalten, hat sich aber auch Unmut zugezogen.

Staßfurt - Der Paukenschlag in Berlin hat weite Kreise gezogen. Am vergangenen Montag hatte Sahra Wagenknecht angekündigt, die Partei Die Linke zu verlassen und mit Mitstreitern eine neue Partei zu gründen. Einen Tag später zog die Staßfurterin Bianca Görke nach. Am Dienstag ist die stadtbekannte nun ehemalige Linken-Politikerin ebenfalls aus der Partei ausgetreten.