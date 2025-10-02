Spielplatz und Standort Staßfurter Rat und Rathaus einig zu Spielplatz und Dringlichkeit
Ortschaftsrat Staßfurt und Fachdienst sehen zum Standort Spielplatz in der Weinert- siedlung keine Alternative. Im Planverfahren soll Naturschutz Beachtung finden.
02.10.2025, 09:01
Staßfurt. - Was ein 20 mal 30 Meter großes Stück Brachfläche für Emotionen hervorrufen kann, war in den vergangenen Wochen zu erleben, nachdem die Stadt einen Standort-Vorschlag für einen Spielplatz für die Erich-Weinert-Siedlung gemacht hatte.