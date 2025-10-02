Ortschaftsrat Staßfurt und Fachdienst sehen zum Standort Spielplatz in der Weinert- siedlung keine Alternative. Im Planverfahren soll Naturschutz Beachtung finden.

Die blaue Fläche ist markiert als Standort für den geplanten Spielplatz. Der befindet sich unmittelbar an der Erich-Weinert-Siedlung (Zufahrt über Baumeckerweg). Zwischen Siedlung und Liethe, hier hinter dem Baumbestand rechts, liegt eine landwirtschaftliche (derzeit ungenutzte) Fläche.

Staßfurt. - Was ein 20 mal 30 Meter großes Stück Brachfläche für Emotionen hervorrufen kann, war in den vergangenen Wochen zu erleben, nachdem die Stadt einen Standort-Vorschlag für einen Spielplatz für die Erich-Weinert-Siedlung gemacht hatte.