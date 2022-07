Staßfurter zündet bei Fernsehsendung „Late Night Berlin“ Philipp Lahm an

Philipp Lahm streckt seinen linken Arm aus, Stefan Walther zündet ihn in der Sendung „Late Night Berlin“ an. Die Sendung wurde Ende November aufgezeichnet und auch ausgestrahlt.

Staßfurt/Berlin - Der Weihnachtsmann hing am Balkon, es sah gefährlich aus. Er wollte nur ein paar Geschenke abgeben und dann den kürzesten Weg hinausnehmen. Allerdings war der Balkon nicht im Erdgeschoss, sondern in der dritten Etage. In sechs bis acht Metern Höhe. Eben hielt er sich noch an der Brüstung fest, dann fiel er auch schon. Sein roter Umhang flatterte, aber passiert ist ihm nichts. Denn der Weihnachtsmann fiel weich in eine große Ladung Kartons. Dann stand er auf und ließ sich auch ein bisschen feiern.