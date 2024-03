Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt. - Wann sollte ein Kind in welchem Umfang sprechen können? „Im Alter von zwei bis zweieinhalb Jahren sollten Kinder etwa 50 Wörter sprechen und mehr als 200 Wörter verstehen können“, sagt Caroline Kordaß. Sie ist sich dabei bewusst, dass es Kollegen gebe, die unterschiedliche Auffassungen dazu haben und vielleicht erst bei Vierjährigen mit einer Therapie beginnen würden. Die Logopädin, die kürzlich eine neue Praxis am Schäfereiberg 1 eröffnet hat und vom ersten Tag an riesigen Bedarf verspürte, spricht allerdings mit Erwachsenen auch ein größeres Klientel an.