Der 14-jährige Arjen Schwarzkopf ist der neunte Träger des Hermann-Kasten-Stipendiums in der Hermann-Kasten-Schule in Staßfurt. Der Teenager bringt sich vielfältig in die Gesellschaft ein.

Arjen Schwarzkopf (Dritter von rechts) hat das Hermann-Kasten-Stipendium bekommen. Überreicht wurde dem Neuntklässler dieses von Schulleiterin Verena Frank, den Stiftern Sven Wagner, Michael Hauschild (von links) und Thomas Wagner (rechts) sowie Roland Döring, ein Urenkel Hermann Kastens.

Staßfurt - Engagement und Einsatz für Andere sind Tugenden, die in unserer Zeit manchmal in Vergessenheit geraten. Und jene, die darauf Wert legen, scheinen kaum in Erscheinung zu treten. Dabei ist dieser nicht selbstverständliche Akt der Nächstenliebe nicht hoch genug zu würdigen. Die Gemeinschaftsschule „Hermann Kasten“ in Staßfurt hat kürzlich bereits zum neunten Mal das Herman-Kasten-Stipendium verliehen.