Auszeichnung für Schüler in Staßfurt Stipendium an Hermann-Kasten-Schule
Der 14-jährige Arjen Schwarzkopf ist der neunte Träger des Hermann-Kasten-Stipendiums in der Hermann-Kasten-Schule in Staßfurt. Der Teenager bringt sich vielfältig in die Gesellschaft ein.
01.09.2025, 18:00
Staßfurt - Engagement und Einsatz für Andere sind Tugenden, die in unserer Zeit manchmal in Vergessenheit geraten. Und jene, die darauf Wert legen, scheinen kaum in Erscheinung zu treten. Dabei ist dieser nicht selbstverständliche Akt der Nächstenliebe nicht hoch genug zu würdigen. Die Gemeinschaftsschule „Hermann Kasten“ in Staßfurt hat kürzlich bereits zum neunten Mal das Herman-Kasten-Stipendium verliehen.