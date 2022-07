Straßenbau: Salzland will nach 3 Jahren Pause Lücke zum Bördekreis schließen

Drei Jahre ruhte der See. Nun soll die Kreisstraße 1262 von Wolmirsleben nach Altenweddingen zu Ende ausgebaut werden. Was war der Grund für die Unterbrechung?

Wolmirsleben/Altenweddingen - Die Zeiten, in denen sich die Kraftfahrer über das rund einen Kilometer lange, noch aus altem Kopfsteinpflaster bestehende Teilstück der Kreisstraße von Wolmirsleben nach Altenweddingen ärgern müssen, sind bald gezählt. Denn der Salzlandkreis will den letzten Bauabschnitt so schnell wie möglich in Angriff nehmen. Das kündigte Landrat Markus Bauer (SPD) Montagnachmittag bei einem Vorort-Termin mit den beiden Landtagsabgeordneten Sven Rosomkiewicz (CDU) und Johann Hauser (FDP) an.