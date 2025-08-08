Ein Unternehmen mit Ethik und sozialer Verantwortung – gibt’s das überhaupt noch? Die Hochschule Anhalt stellt das Schloss Hohenerxleben abermals auf den Prüfstand.

Hohenerxleben - „Wert schöpfen durch Wert geben“ – das ist seit jeher ein Motto, unter dem die Stiftung Schloss Hohenerxleben – in Gänze „Schloss Theatrum Herberge Hohenerxleben Stiftung“ – das beliebte Kulturgut und Ausflugsziel am Europaradweg R1 fördert. Seit einem Jahr kooperiert man mit der Hochschule Anhalt und lässt sich von Studenten und Projektarbeiten unter die Lupe nehmen.