  4. Schloss Hohenerxleben: Studenten beraten nach dem TEE-Prinzip

Ein Unternehmen mit Ethik und sozialer Verantwortung – gibt’s das überhaupt noch? Die Hochschule Anhalt stellt das Schloss Hohenerxleben abermals auf den Prüfstand.

Von Tobias Winkler 08.08.2025, 06:00
Heinrich-Dieter Funke und Armin Willingmann (von links). Foto: Tobias Winkler

Hohenerxleben - „Wert schöpfen durch Wert geben“ – das ist seit jeher ein Motto, unter dem die Stiftung Schloss Hohenerxleben – in Gänze „Schloss Theatrum Herberge Hohenerxleben Stiftung“ – das beliebte Kulturgut und Ausflugsziel am Europaradweg R1 fördert. Seit einem Jahr kooperiert man mit der Hochschule Anhalt und lässt sich von Studenten und Projektarbeiten unter die Lupe nehmen.