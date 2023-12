Der Staßfurter Weihnachtsmarkt ist aufgrund des Sturmtiefs am Donnerstagnachmittag geschlossen worden. Am Freitag und Sonnabend soll es aber in die letzten Runden gehen.

Staßfurt/Bernburg. - Schwere Gewitterwolken zogen am Freitagmorgen bedrohlich auch über Staßfurt und gen Kreisstadt. Sturm und dichter Schneeregen erforderten größte Aufmerksamkeit von Kraftfahrern, die noch keinen Jahreswechsel-Urlaub genießen konnten.

Bereits am Nachmittag zuvor zollten die Veranstalter des Staßfurter Weihnachtsmarkts dem Sturmtief Zoltan Respekt und ließen die Luken der Buden schließen, die Planen der Pavillons in Sicherheit bringen. Auch der Weihnachtsmarkt in Magdeburg war aus dem gleichen Grund am Donnerstag zwischenzeitlich geschlossen worden.

Staßfurter Weihnachtsbaum auf Standsicherheit kontrolliert

Am Freitag wurde schließlich der Weihnachtsbaum auf dem Staßfurter Sperlingsberg durch Mitarbeiter der Stadt auf Standsicherheit kontrolliert.

Während Stephan Czuratis, Pressesprecher des Gewerbevereins, umgefallene Absperrungen entlang der Steinstraße wieder aufrichtete, zeigte er sich optimistisch, dass der Weihnachtsmarkt nun fortgesetzt wird und der Freitag und Sonnabend als letzte Tage möglicherweise Budenbetreiber und Besucher so nochmal versöhnlich stimmen würden. Das ausgefallene Bühnenprogramm vom Donnerstag-Nachmittag wie beispielsweise die Ramba-Zamba-Kids der SG Salzlandsparkasse wurde teilweise mit auf den Sonnabend gesetzt.

Das bunt gemischte Bühnenprogramm ist auch am letzten Tag des diesjährigen Staßfurter Weihnachtsmarkts, am Sonnabend, 23. Dezember, nochmal prall gefüllt – damit sich die Besucher zwischen Glühwein und Kindereisenbahn gut unterhalten fühlen dürfen. Nach der Eröffnung des Budenzaubers 14 Uhr gehört ab 15 Uhr die Bühne „Christmas Songs und Sing along“ mit Robin Stengel. Es folgen 16 Uhr der Besuch des Weihnachtsmanns und die Märchenzeit mit Karin Brandt (16.30 Uhr). 17 Uhr spielt das Jugendblasorchester Weihnachtslieder. Ab 20 Uhr nimmt die Party vorm Fest nochmal Schwung mit der Band „Einzig&Artig“.

Ordnungsamtschefin: Normale Sturmschäden in Staßfurt

Größere Schäden konnte die Stadt Staßfurt am Freitagmittag ausschließen. Ordnungsamtsleiterin Susanne Henschke sprach von „normalen Sturmschäden“ wie abgerissene Äste. Zwei Mal sei die Feuerwehr bis dahin ausgerückt.

In Nienburg und Könnern kippen Weihnachtsbäume um

In Bernburg krachten Bäume auf abgestellte Autos. In Nienburg und Könnern stürzten die Weihnachtsbäume auf den Marktplätzen um. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.