Supermarkt: Bleibt Real doch in Staßfurt?

Zieht sich Rewe von der Übernahme des Reals in Staßfurt zurück? Dieses Gerücht geht herum. Bis Ende Juni soll Real ausziehen. Ob das passiert und was danach kommt, ist immer noch nicht klar. Etwa 60 Standorte werden an eine Unternehmerfamilie verkauft und weitergeführt. Es ist unklar, ob Staßfurt dazugehört.

Seit Dezember 1992 gibt es in Staßfurt-Leopoldshall einen Real-Markt. Bis heute ist unklar, was aus dem Markt wird. Es gehen Gerüchte herum, dass eine Übernahme durch Rewe und Aldi doch nicht klappt.

Staßfurt - Wenn gesicherte Nachrichten fehlen, dann finden Gerüchte einen guten Nährboden zum Wachsen und Gedeihen. Wie geht es mit dem Real in Staßfurt-Leopoldshall weiter? Im November 2021 genehmigte der Bauausschuss in Staßfurt einen Antrag auf Baugenehmigung für zwei neue Lebensmittelhändler. Aldi und Rewe sollen den Platz von Real einnehmen, der wegen des Verkaufs des Mutterkonzerns Metro an die russische SCP Group wohl weichen soll. Bundesweit werden Real-Märkte derzeit umgewandelt oder geschlossen. Und in Staßfurt?