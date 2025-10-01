Wasserburg Egeln Tag der offenen Türen erstmals mit allen
Museum, Stadtbibliothek, der Förderverein samt Töpferstube sowie der Secondhand-Shop der Klusstiftung präsentierten sich beim Tag der offenen Türen erstmals gemeinsam.
01.10.2025, 09:00
Egeln - Die Wasserburg Egeln erlebte am vergangenen Sonnabend eine Premiere. Erstmals präsentierten sich dort bei einem Tag der offenen Türen alle Akteure, wie das Museum, die Stadtbibliothek, das Standesamt der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, der Förderverein sowie die Klusstiftung, den Besuchern gemeinsam.