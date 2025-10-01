Museum, Stadtbibliothek, der Förderverein samt Töpferstube sowie der Secondhand-Shop der Klusstiftung präsentierten sich beim Tag der offenen Türen erstmals gemeinsam.

Tag der offenen Türen erstmals mit allen

Bibliothekschefin Bärbel Dänecke zeigt den Besucherinnen Hanna Klietz und Giesela Cherek am Tag der offenen Tür die Ausstellung zum 33-jährigen Bestehen der Bibliothek auf der Wasserburg.

Egeln - Die Wasserburg Egeln erlebte am vergangenen Sonnabend eine Premiere. Erstmals präsentierten sich dort bei einem Tag der offenen Türen alle Akteure, wie das Museum, die Stadtbibliothek, das Standesamt der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, der Förderverein sowie die Klusstiftung, den Besuchern gemeinsam.