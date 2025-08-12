Heimatfest-Saison Tanz, Musik, Sport und Spaß: Hecklingen feiert am Wochenende sein Heimatfest
Am Wochenende wird auf dem Roten Platz in Hecklingen wieder das Heimatfest gefeiert. Die Besucher erwartet ein buntes Programm.
12.08.2025, 12:00
Hecklingen/VS - Das Hecklinger Heimatfest wird dieses Mal vom Kultur - und Heimatverein mit aktiver Teilnahme anderer Vereine des Ortes organisiert. Mit dabei sind der Feuerwehrverein, der Sportverein St. Georg, die Jagdgesellschaft, der Frauenchor und die Grundschule.