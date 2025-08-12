Am Wochenende wird auf dem Roten Platz in Hecklingen wieder das Heimatfest gefeiert. Die Besucher erwartet ein buntes Programm.

Die Musiker des Jugendblasorchesters Staßfurt erfreuten auch im vergangenen Jahr die Hecklinger Sonntagvormittag beim Frühschoppen. Da durfte auch das Steigerlied nicht fehlen.

Hecklingen/VS - Das Hecklinger Heimatfest wird dieses Mal vom Kultur - und Heimatverein mit aktiver Teilnahme anderer Vereine des Ortes organisiert. Mit dabei sind der Feuerwehrverein, der Sportverein St. Georg, die Jagdgesellschaft, der Frauenchor und die Grundschule.