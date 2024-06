Atzendorf. - Ihre monatliche Zusammenkunft verbrachte die hiesige Ortsgruppe der Volkssolidarität im Juni auf dem Hof der klugen Tiere in ihrem Heimatdorf. Die Atzendorfer können froh sein, dass sie einen Ort mit einem solchen Ambiente für ihre Zusammenkünfte besitzen.

Zwar spielte das Wetter nicht mit, im Hofcafé warteten auf die 25 Damen allerdings Kaffee und Erdbeerkuchen. Die größeren Tiere in ihren Gehegen wurden diesmal nicht besichtigt, aber die kleineren standen dafür im Mittelpunkt des Geschehens. So als erstes eine asiatische Kreuzspinne, etwa acht Zentimeter im Durchmesser, zeigte Janko Behring den Besuchern. Einige, wie Adelgund Riekehr, ließen sie auf ihre Hand krabbeln, andere waren da ängstlicher. Etwas größer war schon eine in Südamerika beheimatete Kaiserboa (achtjährige Würgeschlange), die ihre Fressopfer erwürgen kann. Sie war aber ganz friedlich. Helga Jäger legte sich das Tier um den Hals und schließlich ließ das auch Christel Görmer zu. Aber zur Verteidigung wurde die Schlange an diesem Nachmittag nicht benötigt. Danach zeigten die Behrings noch zwei australische Kakadus, einen mit gelbem Schwanz, der einigen auf dem Kopf tanzte und einen roten, der an diesem Tag keine Lust für Tänzchen oder Gesang hatte. Natürlich gab es große Heiterkeit bei den Vorführungen auch. So kamen die Atzendorfer Damen an diesem Regentag doch mit Tieren zusammen.

350 Euro für Hospiz der Pfeifferschen Stiftungen gespendet

Dann ergriff Christel Görmer das Wort zu einigen Informationen, denn ganz untätig wollte man an diesem Tag nicht zusammengekommen sein. Der erste Punkt war eigentlich schon bekannt. Die Volkssolidarität des Dorfes sammelt seit mehr als zehn Jahren Geld für das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg. In diesem Jahr übergaben die Atzendorfer 350 Euro. Das Hospiz bedankte sich für diese Spende.

Es ist inzwischen eine gute Tradition geworden, dass sich die Senioren der Volkssolidarität Atzendorf für das Kinderhospiz in den Pfeifferschen Stiftungen jährlich seit 2014 engagieren. Anlässlich von Weihnachtsfeiern oder anderen Festivitäten sammeln die etwa 35 Senioren Spenden für die lebensverkürzt erkrankten Kinder, die im Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen begleitet werden.

Mehr News aus Atzendorf: Kinderfest in der Atzendorfer Kita „Spatzennest“

Zum Ausblick: Am Mittwoch, 3. Juli, fahren 20 Atzendorfer Damen, darunter zehn von der Volkssolidarität, zum Operettensommer an den Bierer Berg zur Csardasfürstin, am 24. Juli findet eine gemütliche Veranstaltung in Borne statt, am 25. Juli wird im Förderstedter „Landhaus“ gekegelt und am 27. mit der „Saaleperle“ ab Bernburg eine Dampferfahrt unternommen.

Weiter geht es am 21. August zum Löderburger See, am 4. September zum Heimat- und Familienfest nach Förderstedt und eine Woche später schließlich in den Staßfurter Tierpark.