Jung und Alt unter einem Dach. Nach diesem Motto betreibt das SOS-Kinderdorf seit Kurzem eine Begegnungsstätte in der ehemaligen Kindertagesstätte Güsten.

Treffpunkt in Güsten: Rommé und Pommes für alle

Coline und Luca-Maxim spielen am liebsten Billard, Amy (hinten links) und Kim Kicker. Bereichsleiterin Karin Weinreich (rechts) weiß mit Sylvana Dittmann und Stefan Fiebrandt zwei beliebte pädagogische Fachkräfte im neuen Güstener Treffpunkt. Und mit Diana Sims auch eine gute Küchenfee.

Güsten - „Billard spielen und Basteln“ sagen Luca und Coline auf die Frage, warum sie gern in den neuen Freizeittreff in Güsten kommen. Amy ist gern hier, weil sie die Betreuer mag. Schon nach ein, zwei Tagen, wenn die Elfjährige sie nicht gesehen hat, vermisst Amy die beiden pädagogischen Fachkräfte Sylvana Dittmann und Stefan Fiebrandt oder auch Diana Sims, die ehrenamtlich als gute Fee in der kleinen Küche agiert und sich um Pommes oder Nuggets kümmert, die zu kleinen Preisen zu haben sind.