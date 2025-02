Staßfurt-Brumby - In Zusammenarbeit mit dem Verein Aktion Knochenmarkspende Sachsen-Anhalt ruft die Energie Mittelsachsen GmbH (EMS) zu einer Typisierungsaktion auf. Dazu sind Interessenten am Freitag, 21. Februar, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr auf das EMS-Gelände in Staßfurt-Brumby, Am Druschplatz 14, eingeladen.

Nach Informationen des Vereins erkranken jährlich rund 14.000 Menschen in Deutschland an Leukämie oder anderen bösartigen Blutkrankheiten. Dabei gäbe es Fälle, bei denen eine Chemotherapie helfen kann. Bei komplizierten Krankheitsverläufen kann eine Blutstammzell- beziehungsweise Knochenmarkspende Leben retten. In Deutschland sind derzeit mehr als 10 Millionen freiwillige Blutstammzell- oder Knochenmarkspender registriert. 37.000 Spender davon sind in der Stammzellspenderdatei Magdeburg aufgenommen. Weltweit sind mehr als 40 Millionen Frauen und Männer als potenzielle Spender registriert. Der Verein betont, dass Typisierungsaktionen generell wichtig sind, um die Zahl der potenziellen Stammzellspender aufrechtzuerhalten. Typisieren lassen dürfen sich alle Interessenten im Alter von 18 bis 45 Jahren.

„Unter dem Motto ,Stäbchen rein – Spender sein„ möchten wir den Verein gerne unterstützen und öffnen unser Haus für die Typisierungsaktion“, erklärt EMS-Geschäftsführer Jens Brenner. Etliche Mitarbeiter hätten ihre Bereitschaft signalisiert, sich zu dem Termin typisieren zu lassen. Und der Geschäftsführer fügt hinzu: „Wir freuen uns, wenn Mitarbeiter der benachbarten Unternehmen hier im Gewerbegebiet sowie Einwohner aus Brumby und den umliegenden Gemeinden ebenfalls am 21. Februar mit dabei sind“, heißt es in einer Pressemitteilung der EMS von Frank Sieweck.

Eine Typisierung für eine Aufnahme in die Spenderdatei dauert nicht lange. Der potenzielle Spender füllt zunächst ein Formular aus. Danach wird mit einem Wattestäbchen eine Probe aus der Wangenschleimhaut entnommen. Fertig! Eine Blutentnahme erfolgt nicht.

Auch der EMS-Betriebsrat ist mit von der Partie und stellt seinen zur Spendenbox umfunktionierten ausgedienten Gaszähler auf. Die Einnahmen sollen der Aktion Knochenmarkspende Sachsen-Anhalt zu Gute kommen.