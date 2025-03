An der Classic-Tankstelle in der Lehrter Straße in Staßfurt werden "Mystery-Packs" verkauft. Demnächst soll auch ein Automat aufgestellt werden.

Staßfurt. - Spaß und Spannung – nur ohne Schokolade: Die sogenannten Mystery-Packs (Mystery bedeutet so viel wie „Geheimnis“ oder „Rätsel“) erinnern schon ein bisschen an die bei Kindern so beliebten Überraschungseier. „Das Grundprinzip ist eine Mischung aus Überraschungsei und Rubbellos“, erklärt Valentin Moosmayer, Vertriebsleiter Eigenregie der Classic Tankstellen GmbH und Co. KG, die unter anderem die Tankstelle in der Lehrter Straße in Staßfurt betreibt. Und genau in dieser Tankstelle gibt es seit einiger Zeit die Mystery-Packs.