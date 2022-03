Ukrainekrieg: Spendenkonto der Stadt Staßfurt

Staßfurt - Staßfurt organisiert Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Wie die Stadt mitteilt, habe es gestern Morgen eine Gesprächsrunde mit Stadtwerke, Wobau und Stadtpflegebetrieb gegeben, um die Möglichkeiten für Unterstützung zusammenzutragen. Gespräche würden auch mit dem DRK Staßfurt und anderen Vermietern und Organisationen laufen.

„Die Partner sind sich einig, dass die Hilfe gut organisiert und strukturiert werden muss“, heißt es. „Die Wobau Staßfurt und die Wohnungsgesellschaft Förderstedt können zehn Wohnungen bereitstellen, die Umland Wohnungsbau GmbH acht für Löderburg und die Wohnungsbaugenossenschaft vier (bei Bedarf mehr).“ Alle Wohnungen wären bezugsfertig, müssten aber noch eingerichtet werden.

Die Stadt Staßfurt stellt der Sachbearbeiterin für Soziale Integration einen Kollegen zur Seite. Das Willkommensbündnis und die Soziallotsen werden aktiviert. Der regelmäßige Kontakt zum Fachdienst Ausländer- und Asylrecht des Landkreises bestehe bereits. „Die Spenden- und Unterstützungsbereitschaft unter den Staßfurter Bürgern ist bereits jetzt sehr groß. Darüber freuen wir uns sehr“, betont Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD). Grundsätzlich sollen drei Spendenbereiche bedient werden.

Die Stadt Staßfurt hat ein eigenes Spendenkonto bei der Salzlandsparkasse eingerichtet. Daten finden sich auf der Internetseite der Stadt.

Die finanziellen Mittel werden für die in Staßfurt ankommenden Bürger aus der Ukraine verwendet. Spendenquittungen werden ausgestellt. Dafür bitte die Adresse angeben.

Für die Sachspenden, die zur Möblierung der Wohnungen in Staßfurt nötig sind, wird bis Mitte nächster Woche ein Aufruf erfolgen. Ebenso wird eine Sammelstelle bekanntgegeben.

Zentral gesammelt werden sollen auch Sachspenden, die von Staßfurt aus in die Ukraine gebracht werden. Auch dafür wird in Kürze die zentrale Sammelstelle und der Ansprechpartner bekanntgegeben. Das DRK Staßfurt sammelt bereits am Sonntag. Von 15 bis 18 Uhr ist das Katastrophenschutzobjekt des DRK in der Von-der-Heydt-Str. 7a zur Abgabe von Spenden geöffnet. Folgende Hilfsgüter werden benötigt: Sanitätszelte, Heizungen für diese Zelte, LED-Baulampen, Feldbetten, warme Mützen und Handschuhe, Armeeschuhwerk, Campingkocher, Taschenlampen und Stirnlampen, Batterien, Generatoren 10-15 kW, Schmerzmittel, Verbandmaterial, Notstromaggregate, Schlafsäcke, Decken, Bettlaken, Einwegbettwäsche, Hygieneartikel (Binden, Windeln, Zahnpflege, Toilettenpapier, etc.), keine Kleidung!

Im Stadtrat gibt es breite Zustimmung für die Hilfen. Bereits am Montag hatte die CDU eine Resolution verschickt, wofür es viel Zuspruch in anderen Fraktionen gab. In dieser wurde der Oberbürgermeister aufgefordert, unverzüglich Möglichkeiten zur Aufnahme von Geflüchteten zu schaffen. Rückbau von leerstehenden Wohnungen sollte überdacht werden. Das Staßfurter Willkommensbündnis und die Soziallotsen sollten aktiviert werden. Parallel war die Stadt bereits im Gesprächen mit dem Kreis.