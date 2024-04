Unfallhäufung bei Unseburg Warum die Kreuzung für die Polizei gar nicht so gefährlich ist

Der Verkehrsknoten in Unseburg ist laut Statistik keine Unfallhäufungsstelle. Dennoch drängen die Bürgermeister von Bördeaue und Borne, Peter Fries und Sven Rosomkiewicz, auf eine Entschärfung dieses Bereiches. Was für sie in der Statistik fehlt.