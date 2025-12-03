Die Entwicklung in der Landwirtschaft ist unsicher. Warum Landwirte und Sparkassen voneinander profitieren, diskutierten auch Bauern des Salzlandkreises in Potsdam.

Mehr als 280 Landwirte tauschen sich beim Agrarkonvent des Ostdeutschen Sparkassenverbandes im Kongresshotel in Potsdam aus.

Potsdam/Salzlandkreis. - Sparkassen und Landwirte verbindet ihre Verankerung in der Region – es sind Partner in der Fläche. Auf dieser Basis ergeben sich oft enge, konstruktive Partnerschaften. Auf dem 15. Agrarkonvent des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) in Potsdam am 24. November sicherten deren Mitgliedssparkassen den landwirtschaftlichen Betrieben in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt auch in Zeiten starker gesellschaftlicher Veränderungen ihre Unterstützung und Partnerschaft zu.