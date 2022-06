Verdi will Ameos zu neuen Tarifverhandlungen bei Krankenhäusern in Schönebeck und Staßfurt auffordern

Seit Mitte 2021 gilt bei Ameos ein Manteltarifvertrag mit mehr Urlaub, Zuschläge und Weihnachtsgeld. Beim Gehalt gab es nach vorigen Lohnsteigerungen bis Ende 2021 noch eine Friedenspflicht. Verdi will Ameos jetzt zu neuen Verhandlungen bei Krankenhäusern in Aschersleben, Bernburg, Haldensleben, Schönebeck und Staßfurt auffordern.

Staßfurt/Schönebeck/Haldensleben - In den Ameos-Krankenhäusern in Aschersleben, Bernburg, Haldensleben, Schönebeck und Staßfurt könnte es in den nächsten Wochen und Monaten erneut zu Tarifverhandlungen kommen. Für die Mitarbeiter in der Pflege soll das aus Sicht der Gewerkschaft Verdi am Ende mehr Lohn bedeuten. Es geht um eine Angleichung der Gehälter an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).