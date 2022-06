Veterinäre nehmen Proben in Güstener Ställen

Nach Ausbruch der Geflügelpest in einem privaten Hühnerbestand in Güsten haben Veterinärmediziner Proben in Ställen rund um den Seuchenherd genommen. Bis mindestens Ende März gilt derweil im Umkreis von zehn Kilometern Stallpflicht.

Güsten/Staßfurt (fr) -Nach Feststellung der Geflügelpest in einer privaten Hühnerhaltung am vergangenen Donnerstag in Güsten und der Verhängung einer Allgemeinverfügung am Tag darauf hat der Salzlandkreis am Sonnabend durch Veterinärmediziner Geflügelhalter in den Orten der Stadt Güsten aufsuchen lassen.