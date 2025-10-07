weather spruehregen
  4. Altbaumobilisierung: Wann die Problemimmobilie zum Problem wird

Für Eigentümer verwaister, unsicherer, unschöner Immobilien wird es langsam eng. Im Dezember steht eine Entscheidung in Sachen Problemimmobilienkataster an.

Von Tobias Winkler 07.10.2025, 09:00
Noch immer eingezäunt: die wohl prominenteste Problemimmobilie Staßfurts, das Objekt Hamsterstraße. Foto: Tobias Winkler

Staßfurt - Seit dem Sommer zeigt die Stadt Staßfurt mit dem Problemimmobilienkataster auf, wo bautechnisch Handlungsbedarf besteht. In den Ortschaftsräten und Ausschüssen haben Petra Albrecht, die Koordinatorin für Stadtplanung, und Anke Michaelis-Knakowski, die Leiterin der Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsbehörde, in den vergangenen Wochen und Monaten die Herausforderungen skizziert und diskutiert. Weitere Bestandsaufnahmen und Ausarbeitungen folgen – im Dezember soll die Entscheidung fallen.