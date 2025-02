Weniger Einwohner in Staßfurt

Der Rückgang der Einwohnerzahlen hat sich in Staßfurt 2024 fortgesetzt. Die Salzstadt hat über 300 Einwohner verloren, wie von der Stadt angefragte Statistiken zeigen. Die Einwohnerzahl sank von 24.674 (2023) auf 24.371 im Jahr 2024. Bürgermeister René Zok (CDU) bleibt dabei aber kämpferisch. „Die rückläufigen Einwohnerzahlen sind natürlich auch für uns eine Herausforderung, die wir jedoch mit einer klaren Strategie anpacken. Staßfurt hat in den letzten Jahren bereits einiges unternommen, um unsere Stadt attraktiv zu halten und neuen Zuzug zu generieren“, sagt er. Das klappt in manchen Orten. Rothenförde, Neu Staßfurt, Atzendorf und Neundorf haben Einwohner hinzugewonnen.