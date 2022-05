Warum der Salzlandkreis Busse und Müllfahrzeuge auf Wasserstoff umrüsten möchte

In Staßfurt wird die Vision bald Wirklichkeit. Der Salzlandkreis möchte andocken. Und wünscht sich, die Energieregion Staßfurt zur Wasserstoff-Region Salzlandkreis zu erweitern. Eine Idee, die gerade in Zeiten enorm hoher Energiepreise viele Chancen bietet.

Staßfurt/Schönebeck - Der Weg bis zur Klimaneutralität in Deutschland ist noch weit. 2050 soll es soweit sein. Kohle- und Atomkraftwerke werden mehr und mehr durch Wind- oder Solarparks ersetzt. Doch in anderen Bereichen wie der Wärmeversorgung oder der Mobilität ist ein Umdenken gefragt. Ein Schlüssel dazu kann Wasserstoff sein. In Staßfurt sollen der Windpark und die Elektrolyse-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff im kommenden Jahr errichtet und in Betrieb genommen werden. Ein Modellprojekt der Stadt Staßfurt, der Stadtwerke Staßfurt, der EMS und eines Mannheimer Energieunternehmens. Und eines, das kreisübergreifend von Bedeutung werden könnte...