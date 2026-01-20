Am 19. April vor 800 Jahren wurde der Stadt Werben das Fährrecht verliehen. Das soll gefeiert werden. Zum Glück braucht's heute keine Fährknechte mehr.

Seit 800 Jahren über die Elbe - die Stadt Werben feiert in diesem Jahr ihr sehr altes Fährrecht

Eine Postkarte vom Mitteldeich nördlich von Werben (Elbe) im Landkreis Stendal, rechts die Elbe mit abgebildeter Schrickfähre, bei der noch Muskelkraft gefragt war.

Werben. - Die Räbeler Fähre ist gerade auf der anderen Elbseite. Der Autofahrer muss anhalten, steigt aus und schaut, hört die Kraniche, wird still. Etliche Liebesgeschichten zwischen Menschen und der Hansestadt Werben, ja, Häuserkäufe in dem mittelalterlichen Elbstädtchen haben genau in diesem Moment ihren Anfang genommen. Dort, am Anleger der Räbeler Fähre.