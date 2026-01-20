Mitmachen kann jeder Tierische Verstärkung für die Feuerwehr Jerichow: Neue Rettungshunde bereits erfolgreich im Einsatz
Seit diesem Jahr ist die Rettungshundestaffel fester Bestandteil der Jerichower Feuerwehr. Neun Hunde sollen helfen, vermisste Personen wiederzufinden und zu retten. Einen ersten Einsatz hat es bereits gegeben. So lief der Ernstfall.
20.01.2026, 19:03
Jerichow. - Über tierischen Zuwachs dürfen sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jerichow seit diesem Jahr freuen, denn die Einheit ist um eine eigene Rettungshundestaffel erweitert worden.