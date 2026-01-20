weather heiter
  4. Mitmachen kann jeder: Tierische Verstärkung für die Feuerwehr Jerichow: Neue Rettungshunde bereits erfolgreich im Einsatz

Seit diesem Jahr ist die Rettungshundestaffel fester Bestandteil der Jerichower Feuerwehr. Neun Hunde sollen helfen, vermisste Personen wiederzufinden und zu retten. Einen ersten Einsatz hat es bereits gegeben. So lief der Ernstfall.

Von Louis Hantelmann 20.01.2026, 19:03
Die Jerichower Feuerwehr hat Zuwachs: Die Rettungshundestaffel wird zukünftig bei der Suche nach Personen helfen. Einen ersten Einsatz hat es bereits gegeben. Foto: Matthias Kapl

Jerichow. - Über tierischen Zuwachs dürfen sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jerichow seit diesem Jahr freuen, denn die Einheit ist um eine eigene Rettungshundestaffel erweitert worden.