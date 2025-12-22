Eigentlich wollte Sylvia Eisert noch einige Puppenfreunde glücklich machen, doch dann kam die Decke ihrer Staßfurter Werkstatt runter. Wenige Tage vor Weihnachten.

Sylvia Eisert erläutert dem Staßfurter Citymanager Stefan Beyer den Wasserschaden in ihrer Puppenwerkstatt. Sehr betroffen zeigt sich auch eine junge Puppenfreundin.

Staßfurt. - Ratlos steht sie da zwischen etlichen Schüsseln, in die noch immer das Wasser von der Decke tropft, und ihrem Ein-und-alles. Das sind zahlreiche Puppen, die auf ihre Reparatur gewartet haben und eigentlich vor dem Fest noch deren Besitzer wieder glücklich machen sollten.