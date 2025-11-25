Frauenhaus Staßfurt konnte 2025 aus Kapazitätsgründen nur 16 Frauen und 19 Kindern Platz bieten. Träger setzt nach neuer Gesetzgebung auf mehr Handlungssicherheit.

Wie erschreckend und nah die Gewalt an Frauen ist, machen diese Fakten deutlich, die Mitarbeiterinnen des Staßfurter Frauenhauses bei der Flaggen-Aktion vorm Rathaus zeigen.

Staßfurt. - Insgesamt zehn Plätze für schutzsuchende Frauen und Kinder bietet das Frauenhaus in Staßfurt gegenwärtig. Viel zu wenig, wie Yvonne Ticay, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Staßfurt, beim weltweit am 25. November begangenen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen darstellte. Denn der Rückenwind e.V. als Träger dieser Einrichtung konnte bislang in diesem Jahr insgesamt nur 16 Frauen und 19 Kinder aufnehmen. „52 Frauen mit und ohne Kinder hat das Frauenhaus ablehnen müssen – aus Kapazitätsgründen“, so Ticay.