Der neue Hakeborner Wehrleiter zog auf seiner ersten Jahreshauptversammlung eine positive Bilanz. Besonderes Lob für Investitionen und die Kinder- und Jugendwehr.

Die Bürgermeister Michael Stöhr (links) und Tim Heberling (hinten Mitte), Verbandsgemeinde-Wehrleiter Michael Kieler (2. von links), der neue Hakeborner Wehrleiter, Eike Böse (3. von links), sowie die beförderten und ausgezeichneten Kameraden vor dem neuen Löschfahrzeug.

Hakeborn - Der neue Leiter der Ortswehr Hakeborn, Eike Böse, hat in seiner Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus des Ortes eine positive Bilanz gezogen. Er trat die Nachfolge von Thomas Rinke an, der sich im Mai des vergangenen Jahres entschieden hatte, sein Amt niederzulegen. Zunächst hatte sich danach niemand bereit erklärt, als Ortswehrleiter zu kandidieren. „Aber wir als Feuerwehr sind ja für die Einwohner der Gemeinde da“, sagte Eike Böse. Da habe er sich dann dazu durchgerungen, seinen Hut in den Ring zu werfen. Seine Wahl war dann im Oktober – und die Berufung durch den Verbandsgemeinderat im Dezember.