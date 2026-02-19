Weg von der Betonwüste, hin zu mehr Aufenthaltsqualität: Der Platz vor dem Magdeburger Hauptbahnhof soll sich wandeln. Trotz Fördermitteln gibt es Hürden in der Umsetzung.

Umbaupläne für Magdeburgs Bahnhofsvorplatz: So sehen die Vorschläge aus

Magdeburg. - Ein Platz, drei Varianten, aber nicht genug Fördermittel: Bei der Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes muss die Stadt Magdeburg jonglieren. Es gibt drei Vorschläge, wie der Bahnhofsvorplatz aufgewertet werden könnte. Und das nicht nur optisch.