Neues Gesicht für den Willy-Brandt-Platz Umbaupläne für Magdeburgs Bahnhofsvorplatz: So sehen die Vorschläge aus
Weg von der Betonwüste, hin zu mehr Aufenthaltsqualität: Der Platz vor dem Magdeburger Hauptbahnhof soll sich wandeln. Trotz Fördermitteln gibt es Hürden in der Umsetzung.
Aktualisiert: 19.02.2026, 12:24
Magdeburg. - Ein Platz, drei Varianten, aber nicht genug Fördermittel: Bei der Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes muss die Stadt Magdeburg jonglieren. Es gibt drei Vorschläge, wie der Bahnhofsvorplatz aufgewertet werden könnte. Und das nicht nur optisch.