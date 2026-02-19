Samtpfote in Not Große Sorgen: Verfilzte Katze kämpft bei Minustemperaturen ums Überleben
Eine Katze kämpft aktuell in Salzwedel ums Überleben. Pfotenhilfe und Tierheim Ahlum sind bereits eingeschaltet, um das Tier zu finden. Warum eine Lebendfalle aktuell aber nicht in Frage kommt.
Aktualisiert: 19.02.2026, 12:15
Salzwedel. - Zwischen den Garagenreihen an der Ecke Tuchmacherstraße und Gartenstraße in Salzwedel sorgt eine Katze für Aufsehen. Das Tier scheint in schlechtem Zustand zu sein, was Beobachter beunruhigt. Das Tier kämpft bei den aktuellen Temperaturen ums Überleben. Eine Lebendfalle komme aktuell allerdings nicht infrage. Und es gibt eine böse Vermutung.