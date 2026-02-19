Eine Katze kämpft aktuell in Salzwedel ums Überleben. Pfotenhilfe und Tierheim Ahlum sind bereits eingeschaltet, um das Tier zu finden. Warum eine Lebendfalle aktuell aber nicht in Frage kommt.

Verfilzte Katze bei einem Garagenkomplex Ecke Gartenstraße/Tuchmacherstraße macht Salzwedelern große Sorgen. Pfotenhilfe und Tierheim wurden eingeschaltet.

Salzwedel. - Zwischen den Garagenreihen an der Ecke Tuchmacherstraße und Gartenstraße in Salzwedel sorgt eine Katze für Aufsehen. Das Tier scheint in schlechtem Zustand zu sein, was Beobachter beunruhigt. Das Tier kämpft bei den aktuellen Temperaturen ums Überleben. Eine Lebendfalle komme aktuell allerdings nicht infrage. Und es gibt eine böse Vermutung.