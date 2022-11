Nach Corona-Einschränkungen Weihnachtsmarkt in Hohenerxleben zieht um

Die letzten Jahren fielen viele Weihnachtsmärkte der Corona-Pandemie zum Opfer. In diesem Jahr besteht wieder Hoffnung, auf Glühwein und Co. In Hohenerxleben müssen sich Besucher aber auf einen anderen Ort einstellen.