Gegenwärtig wird in Staßfurt der Kreisverkehr Hecklinger Straße mit einem Aufwand von geplant 700.000 Euro umfassend erneuert. Voraussichtlich bis Oktober. Aktuell ist die Lehrter Straße hier gesperrt. Südlich vom Kreisverkehr werden die Fahrzeuge per Ampelregelung vorbeigeführt an der Baustelle.

Foto: Falk Rockmann