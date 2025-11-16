Kriminalhauptkommissar a. D. Rolf Strehler erinnert sich an alte Fälle aus der Region. In dieser und den Folge geht es um Treibstoffdiebstahl und Onlinehandel.

Benzin ist begehrt. Eine Gruppe Staßfurter Jugendlicher hatte ihre eigene Masche, um günstig an den Treibstoff zu kommen.

Staßfurt/Aschersleben. - In Staßfurt wollte ein älteres Ehepaar eine Reise antreten. Der Mann hatte am Vorabend den Wagen vollgetankt, um am nächsten Morgen pünktlich starten zu können. Als er mit der Reisetasche in der Hand zum Auto kam, stieg ihm ein starker Benzingeruch in die Nase. Er vermutete einen Defekt, setzte sich ans Steuer und prüfte die Anzeigen – der Tank war leer. Zunächst glaubte er an ein technisches Problem und fuhr in die nächste Werkstatt. Dort entdeckte man schnell die Ursache: An der Unterseite des Tanks befand sich ein sauber gebohrtes Loch.