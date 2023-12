Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt. - Unter dem Motto „Lernen – Helfen – Feiern“ engagieren sich deutschlandweit mehr als 4.000 junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren in Rotaract-Clubs – so der Name der Rotary-Jugendorganisation. Einige von ihnen sind seit 2020 auch im Salzlandkreis aktiv. „Aber wir sind hier noch nicht so bekannt“, sagt Caroline Koller, die sich aktuell als Clubmeisterin beispielsweise um die Organisation von Vorträgen bei den gemeinsamen Treffen kümmert. „Wir arbeiten daran, dass uns die Menschen besser kennenlernen.“