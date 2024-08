Egeln. - Der Bürgertreff „Mittendrin“ des Vereins FaBeg Familienbegleitung versteigert heute in der Zeit von 17 bis 19 Uhr in seinen Räumlichkeiten im Breiteweg 99/100 neben der Schmucktruhe wieder Textilien, hauptsächlich Oberbekleidung und Schuhe für Damen, Herrenhemden sowie andere Sachen für einen guten Zweck. Der Ertrag soll wieder an die beiden Kindertagesstätten „Bördespatzen“ und „Apfelbäumchen“ in Egeln gespendet werden. „Wir würden uns freuen, wenn viele Leute kommen würden“, sagte Jana Weinreis, die sich dort zusammen mit Uschi Prignitz engagiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.