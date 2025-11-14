Auf Hohenerxleben erfreut man sich neuer Doppelkasten-Fenster aus Holz, im Sinne von Energieeffizienz und Denkmalschutz. Eingebaut haben sie Tischler aus Winningen.

Hohenerxleben - Die Geschichte des Schlosses in Hohenerxleben führt mehr als 800 Jahre zurück. Zunächst als „Errikesleve iuxtam Bodam“ bekannt, ist das traditionsreiche Gemäuer am Bodehang in seiner heutigen Form in den 1800er-Jahren entstanden. Zahlreiche Instandsetzungen, kunst- und denkmalhistorische Restaurierungen hat das Schloss aus den vergangenen nahezu 200 Jahren hinter sich. Nun arbeitete man zwei Wochen lang an den Doppelkasten-Fenstern des Westflügels. Für gut 90.000 Euro gab’s acht neue.