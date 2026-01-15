Geschichte und Vereinsleben Wirtschafts-Nostalgie zum CAS Staßfurt im Museum
Eine Sonderausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum befasst sich ab Sonntag, 18. Januar 2026, mit der Geschichte des Chemieanlagenbaus Staßfurt.
Staßfurt/VS. - Am Sonntag ist es soweit: Nach der Weihnachtspause wird eine neue Sonderausstellung im Staßfurter Stadt- und Bergbaumuseum eröffnet. Vom 18. Januar bis 26. Februar dreht sich alles um die Geschichte des Chemieanlagenbaus – von Sauerbrey über CAS bis EMDE. Allen Interessenten und besonders ehemaligen Mitarbeitern wird in einer entsprechenden Ankündigung empfohlen, sich diese interessante Schau anzusehen.