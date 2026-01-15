weather regenschauer
  4. Geschichte und Vereinsleben: Wirtschafts-Nostalgie zum CAS Staßfurt im Museum

Eine Sonderausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum befasst sich ab Sonntag, 18. Januar 2026, mit der Geschichte des Chemieanlagenbaus Staßfurt.

Nach der Chronik wird die Erinnerung an CAS im kommenden Jahr durch eine Sonderausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum aufrechterhalten.
Nach der Chronik wird die Erinnerung an CAS im kommenden Jahr durch eine Sonderausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum aufrechterhalten.

Staßfurt/VS. - Am Sonntag ist es soweit: Nach der Weihnachtspause wird eine neue Sonderausstellung im Staßfurter Stadt- und Bergbaumuseum eröffnet. Vom 18. Januar bis 26. Februar dreht sich alles um die Geschichte des Chemieanlagenbaus – von Sauerbrey über CAS bis EMDE. Allen Interessenten und besonders ehemaligen Mitarbeitern wird in einer entsprechenden Ankündigung empfohlen, sich diese interessante Schau anzusehen.