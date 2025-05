Das Zentrum für ehrenamtliches Engagement in der Egelner Mulde und in der Stadt Staßfurt organisiert nicht nur Messen, auf denen sich die Vereine und Organisationen präsentieren können, sondern auch spezielle Stammtische.

Egeln. - Das Zentrum für ehrenamtliches Engagement in der Egelner Mulde und Staßfurt hat sich zur Aufgabe gemacht, die Vereine in der Verbandsgemeinde sowie in der Salzstadt zu unterstützen und besser zu vernetzen. Darüber hinaus hält es die finanzielle Unterstützung für viele lokale Projekte von großer Bedeutung, um das ehrenamtliche Engagement in der Region langfristig zu sichern und zu fördern.