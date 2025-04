Hecklingen. - Mit den zahlreichen gefällten Pappeln am Ende der Schunkelstraße in Hecklingen befasst sich nun die Kreisverwaltung. Ein wachsamer Bürger hatte sie darauf aufmerksam gemacht, dass die Arbeiten während der Vogelschutzzeit erfolgt sind, die laut Bundesnaturschutzgesetz in jedem Jahr am 1. März beginnt und am 30. September endet. In dieser Brutzeit für die Vögel dürfen Bäume nicht gefällt und Büsche sowie Hecken nicht zurückgeschnitten werden. Eine Ausnahme vom Baumfällen gibt es nur dann, wenn diese umzustürzen drohen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.