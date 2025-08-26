Fest zu Schuljahresbeginn Zauberer begeistert Alt und Jung: Was Besucher beim Schulhoffest in Groß Börnecke noch erleben konnten
Beim Schulhoffest des Grundschulzentrums „Bördeblick“ in Groß Börnecke wurde den Kindern wieder eine Menge Spiel und Spaß geboten. Dazu trug auch Matthias Hartkopp als Zauberer bei.
Groß Börnecke/VS - Ein tolles Schulhoffest erlebten die Schüler des Grundschulzentrums „Bördeblick“ in Groß Börnecke. Auf dem weitläufigen Gelände waren am vergangenen Freitagnachmittag Spiel und Spaß angesagt. Dazu hatten der Förderverein „Fühl dich wohl“ und die Schule eingeladen, und sehr viele Gäste aus Cochstedt, Groß Börnecke und Schneidlingen waren gekommen.