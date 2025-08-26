Beim Schulhoffest des Grundschulzentrums „Bördeblick“ in Groß Börnecke wurde den Kindern wieder eine Menge Spiel und Spaß geboten. Dazu trug auch Matthias Hartkopp als Zauberer bei.

Zauberer begeistert Alt und Jung: Was Besucher beim Schulhoffest in Groß Börnecke noch erleben konnten

Der Zauberer Matthias Hartkopp aus Groß Börnecke versetzte nicht nur die kleinen, sondern auch die großen Gäste des Schulhoffestes mit seinen Tricks richtig in Erstaunen.

Groß Börnecke/VS - Ein tolles Schulhoffest erlebten die Schüler des Grundschulzentrums „Bördeblick“ in Groß Börnecke. Auf dem weitläufigen Gelände waren am vergangenen Freitagnachmittag Spiel und Spaß angesagt. Dazu hatten der Förderverein „Fühl dich wohl“ und die Schule eingeladen, und sehr viele Gäste aus Cochstedt, Groß Börnecke und Schneidlingen waren gekommen.