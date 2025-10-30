weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Die Sportstätte der Zentralen Landsportgemeinschaft (ZLG) Atzendorf wird mehr und mehr zum zentralen Anlaufpunkt für das Dorfgemeinschaftsleben.

Von Tobias Winkler 30.10.2025, 12:41
Der Umbau der Sportanlage Atzendorf läuft.
Der Umbau der Sportanlage Atzendorf läuft. Fotos: ZLG Atzendorf

Atzendorf. - Ein grundsanierter Rasen, neue Beläge für die 100-Meter-Laufbahn und den Mehrzweckplatz, ein generalüberholtes Leitungssystem für eine optimierte Bewässerung sowie aufgewertete Sozial- und Vereinsräume: Die Zentrale Landsport-Gemeinschaft Atzendorf (ZLG) blickt auf baureiche Wochen zurück und freut sich über einen deutlichen Fortschritt auf dem 2017 ausgerufenen Weg zum Dorfgemeinschaftszentrum.