Die Sportstätte der Zentralen Landsportgemeinschaft (ZLG) Atzendorf wird mehr und mehr zum zentralen Anlaufpunkt für das Dorfgemeinschaftsleben.

Atzendorf. - Ein grundsanierter Rasen, neue Beläge für die 100-Meter-Laufbahn und den Mehrzweckplatz, ein generalüberholtes Leitungssystem für eine optimierte Bewässerung sowie aufgewertete Sozial- und Vereinsräume: Die Zentrale Landsport-Gemeinschaft Atzendorf (ZLG) blickt auf baureiche Wochen zurück und freut sich über einen deutlichen Fortschritt auf dem 2017 ausgerufenen Weg zum Dorfgemeinschaftszentrum.