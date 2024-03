Aus dem Ortschaftsrat Förderstedt gibt es Kritik an der Zusammenlegung von Wahllokalen in Löbnitz und Üllnitz zur Kommunalwahl im Juni.

Staßfurt - Am 9. Juni sind Kommunalwahlen. Und dafür wird es in Staßfurt weniger Wahllokale geben als noch 2019. Unter anderem wird es in Üllnitz und Löbnitz keine Wahllokale mehr geben. Üllnitzer müssen in Glöthe wählen, Löbnitzer in Hohenerxleben.