Zwei neue Schnelltestzentren in Staßfurt eröffnet

Staßfurt - „Wir haben uns dazu entschlossen, damit die Staßfurter in der Innenstadt nun auch zu Fuß und ohne Voranmeldung an einen Coronaschnelltest kommen. Damit sie vor allem eine Möglichkeit haben, sich Abends für die Arbeit am nächsten Tag testen zu lassen“, erklärt Michael Schnock, warum seine Sekretärin vom Tourismuszentrum Löderburger See, sein Restaurantleiter, seine Frau und er selbst seit Donnerstag in blaue Kittel schlüpfen.