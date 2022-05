Zwei Pkw brennen in Löderburg an fast gleicher Stelle

Zwei Pkw-Brände in Löderburg innerhalb drei Tagen und an gleicher Stelle beschäftigen die Polizei. War es vielleicht Brandstiftung? Zusammenhang mit Lagerhallen-Großbrand Neustaßfurt wird nicht gesehen.

Löderburg - „Am späten Montagabend wurde der Polizei der Brand eines Pkw gemeldet“, beginnt ein Polizeibericht des Reviers Salzland. In Löderburg in der Thiestraße stand ein VW im Frontbereich in Flammen, nachdem Zeugen zunächst einen Knall wahrgenommen hatten.