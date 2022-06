100 Jahre: Stendaler feiert besonderen Geburtstag mit Rundfahrt in der Pferdebahn

Hellmut Weißer, zweiter von rechts, feierte in den Reihen seiner Familie seinen 100. Geburtstag mit einer Rundfahrt in der Stendaler Pferdebahn.

Stendal - Einen alten Baum verpflanzt man nicht, heißt es so schön. Doch manchmal hat man keine andere Wahl. Dann muss man nach 50 Jahren die Heimat verlassen, obwohl es anders geplant war. Hellmut Weißer und seine im vergangenen Jahr verstorbene Frau Lieselotte machten trotzdem das Beste draus, als sie vor 18 Jahren von Hamburg – dort hatten sie seit den 50er Jahren gewohnt - nach Stendal zogen. Beide hatten damals das stolze Alter von 82 erreicht, wollten näher bei ihrer Tochter Iris sein. Die Goldschmiedin wohnt seit den 1990er Jahren in der Altmark. Ihre Eltern zogen in eine Wohnung in der Innenstadt.