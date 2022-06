1000 Jahre: Stendal bekommt eigene Briefmarke

Eine der Juli-Neuerscheinungen zeigt farbenfroh die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das Bundesfinanzministerium plant noch mehr in dem Monat.

So sieht sie aus, die Sonderbriefmarke der Deutschen Post zum Stendaler Stadtjubiläum.

Stendal - Farbenfroh und in modernem Design kommt sie daher, die neue 85-Cent-Sonderbriefmarke der Deutschen Post: ein Geschenk an die Stadt Stendal, deren urkundliche Ersterwähnung vor 1000 Jahren in diesem Jahr gefeiert wird. Gestaltet wurde das Postwertzeichen von Grit Fiedler aus Leipzig.