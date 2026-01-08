Tangermünde, Stadt an der Elbe und mit mittelalterlichem Flair, ist nach wie vor ein beliebter Ort zum Heiraten. Wie viele Paare 2025 diese Stadt für ihren großen Tag auswählten.

99-mal fand 2025 in Tangermünde eine standesamtliche Hochzeit statt.

Tangermünde. - Ein einziger Termin im Jahr 2025 hätte gereicht, um das Niveau des Vorjahres zu halten. Doch bei 99 war Schluss. Das bedeutet: In Tangermünde gaben sich im vergangenen Jahr erstmals wieder weniger als 100 Paare das Ja-Wort.