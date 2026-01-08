weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
Hochzeiten in Tangermünde beliebt 2025: Ein Ja fehlt zur 100. Trauung

Tangermünde, Stadt an der Elbe und mit mittelalterlichem Flair, ist nach wie vor ein beliebter Ort zum Heiraten. Wie viele Paare 2025 diese Stadt für ihren großen Tag auswählten.

Von Anke Hoffmeister 08.01.2026, 13:02
99-mal fand 2025 in Tangermünde eine standesamtliche Hochzeit statt.
99-mal fand 2025 in Tangermünde eine standesamtliche Hochzeit statt. Foto: dpa

Tangermünde. - Ein einziger Termin im Jahr 2025 hätte gereicht, um das Niveau des Vorjahres zu halten. Doch bei 99 war Schluss. Das bedeutet: In Tangermünde gaben sich im vergangenen Jahr erstmals wieder weniger als 100 Paare das Ja-Wort.